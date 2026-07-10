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Djokovic, avant de retrouver Sinner en demi‐finales : « Lorsque je l’ai battu à l’Open d’Australie en début d’année, la situa­tion était un peu différente »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il avait perdu cinq matchs de suite contre Jannik Sinner, Novak Djokovic a remporté son dernier duel face à l’Italien, en demi‐finales de l’Open d’Australie en janvier dernier (3−6 6–3 4–6 6–4 6–4).

Avant de retrouver le numéro 1 mondial au même stade de la compé­ti­tion à Wimbledon, où il vise un 25e titre du Grand Chelem tant espéré, le Serbe de 39 ans a estimé en confé­rence de presse que le contexte était bien différent. 

« En Australie, j’avais disputé une très longue demi‐finale contre Sinner. Ici, ce match contre Felix était un quart de finale. Et main­te­nant, je vais retrouver Sinner en demi‐finales. Il y a donc des diffé­rences, notam­ment parce que la surface est diffé­rente. En Australie, c’était aussi le premier grand tournoi de la saison. J’arrivais plus frais, après plusieurs mois de prépa­ra­tion et de repos. La situa­tion est un peu diffé­rente aujourd’hui. Mais cela reste un nouveau grand parcours histo­rique pour moi en Grand Chelem. Au final, c’est ce qui compte le plus. J’essaie toujours de me prouver à moi‐même, ainsi qu’aux autres, que je suis encore capable de riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde et de les battre sur les plus grandes scènes. C’est ce que j’ai fait en Australie. C’est ce que j’ai fait ici. J’espère pouvoir encore le faire pendant quelques matches supplé­men­taires à Londres. »

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 08:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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