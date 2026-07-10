S’il avait perdu cinq matchs de suite contre Jannik Sinner, Novak Djokovic a remporté son dernier duel face à l’Italien, en demi‐finales de l’Open d’Australie en janvier dernier (3−6 6–3 4–6 6–4 6–4).
Avant de retrouver le numéro 1 mondial au même stade de la compétition à Wimbledon, où il vise un 25e titre du Grand Chelem tant espéré, le Serbe de 39 ans a estimé en conférence de presse que le contexte était bien différent.
« En Australie, j’avais disputé une très longue demi‐finale contre Sinner. Ici, ce match contre Felix était un quart de finale. Et maintenant, je vais retrouver Sinner en demi‐finales. Il y a donc des différences, notamment parce que la surface est différente. En Australie, c’était aussi le premier grand tournoi de la saison. J’arrivais plus frais, après plusieurs mois de préparation et de repos. La situation est un peu différente aujourd’hui. Mais cela reste un nouveau grand parcours historique pour moi en Grand Chelem. Au final, c’est ce qui compte le plus. J’essaie toujours de me prouver à moi‐même, ainsi qu’aux autres, que je suis encore capable de rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde et de les battre sur les plus grandes scènes. C’est ce que j’ai fait en Australie. C’est ce que j’ai fait ici. J’espère pouvoir encore le faire pendant quelques matches supplémentaires à Londres. »
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 08:08