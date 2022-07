Lors de la finale face à Nick Kyrgios, le Serbe prévoit une ambiance spéciale sûre­ment un peu diffé­rente de celle face à Norrie même s’il semble que la foule sera vrai­sem­bla­ble­ment derrière l’Australien.

« Ce n’est jamais agréable de jouer avec tout le stade qui encou­rage son adver­saire, mais c’était quelque chose que j’at­ten­dais aujourd’hui. C’est logique. Je pense que je suis resté concentré. Il n’a pas été facile de conclure le match. J’ai ressenti beau­coup de pres­sion lorsque j’ai servi, mais j’ai bien fait. Tous les joueurs doivent trouver des solu­tions, s’adapter et accepter les circons­tances. Avoir la foule contre soi est une chose à laquelle je me suis habitué tout au long de ma carrière. Plus on en fait l’ex­pé­rience, plus on s’y habitue »