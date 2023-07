Ce 5ème set est d’un niveau assez stra­to­sphé­rique. Après avoir raté une balle de break à 1–0, Djokovic s’est fait breaké à 2 partout sur un passing mons­trueux de Carlos Alcaraz beau­coup plus créatif et inventif que le Serbe. Plus agacé, Novak a tapé sa raquette de rage sur le poteau du filet du court central.

Derrière, il a pris « jeu blanc » avant de revenir à 2–3. Rien n’est fait, mais Carlos a une petite avance.