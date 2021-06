Novak Djokovic sera‐t‐il en pleine posses­sion de ses moyens à Wimbledon ? Le numéro 1 mondial a laissé beau­coup d’énergie à Roland‐Garros. La dernière fois qu’il a remporté les Internationaux de France, en 2016, il avait cédé face à Sam Querrey au 3e tour à Wimbledon, à la surprise géné­rale. Le Serbe a pris de l’âge depuis mais aussi de l’ex­pé­rience. Dans un petit entre­tien accordé à son compa­triote jour­na­liste, Sasa Ozmo, Djokovic est rentré dans le débat du GOAT, et a rassuré sur son état de forme.

« Je veux être à mon meilleur à Wimbledon, mais aussi à l’US Open et aux Jeux Olympiques. Ce sont mes prio­rités jusqu’à la fin de l’année. Le calen­drier est vrai­ment dur, il n’y a que 10 à 15 jours entre Wimbledon et les JO, ce qui n’est pas idéal, mais ce n’est pas la première fois que je suis dans ce genre de situa­tion. Je suis content de la façon dont je récu­père ; physi­que­ment, menta­le­ment et émotion­nel­le­ment », a assuré Novak Djokovic. Ses adver­saires sont prévenus. Il est le grand favori au titre à Wimbledon…