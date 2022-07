Cela n’a pas été systé­ma­ti­que­ment le cas au cours de sa carrière, bien au contraire, mais Novak Djokovic s’est senti soutenu par le public du Centre Court dimanche en finale contre Nick Kyrgios.

« J’ai ressenti le soutien et l’amour de toute la foule aujourd’hui (dimanche). Je vous en suis très recon­nais­sant. Ce n’est un secret pour personne que tout joueur aime­rait avoir le soutien du public à chaque match qu’il joue. À la fin de la journée, cela peut faire une grande diffé­rence dans la façon dont vous vous sentez menta­le­ment. Il est plus facile de surmonter certains obstacles et certaines situa­tions dans un match si l’on sent le soutien de chaque personne assise à sa place », s’est réjoui l’homme aux 21 titres du Grand Chelem.