En tant que tenant du titre, Carlos Alcaraz pouvait choisir le joueur avec lequel il voulait s’en­traîner sur le Centre Court. Du coup, heureux élu, Novak Djokovic a tenu à remer­cier l’Espagnol pour avoir pu fouler la pelouse parfaite.

« Je suis abso­lu­ment ravi. Carlos, en tant que tenant du titre, a le droit de choisir avec qui il s’en­traîne. J’étais désor­mais son sparring‐partner et je suis très heureux qu’il m’ait choisi. C’est un véri­table privi­lège de s’en­traîner sur un terrain comme celui‐ci. Tout est impec­cable et on se sent mal de jouer sur cette herbe imma­culée. Les courts sont les mêmes, mais les balles sont plus lentes qu’à l’époque, c’est pour­quoi il est extrê­me­ment diffi­cile de passer quel­qu’un qui monte au filet comme Carlos. »