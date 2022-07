Au 3e tour de l’Open d’Australie 2021, Novak Djokovic s’en sortait en cinq sets contre Taylor Fritz avec une déchi­rure aux abdos. Scénario quasi iden­tique pour Rafael Nadal contre ce même Américain en quarts de finale de Wimbledon cette année. Sauf que derrière, il a dû déclarer forfait avant sa demie contre Nick Kyrgios à cause d’une déchi­rure abdo­mi­nale de 7mm. Son rival Serbe était lui aller au bout à Melbourne avec une déchi­rure de 2,5cm le lende­main de son sacre.

Alors que certains se demandent comme Nole a pu réaliser un tel exploit, le prin­cipal inté­ressé a répondu à la ques­tion avant sa finale de ce dimanche dans des propos rapportés par Tennis Majors.

« Je ne sais pas quelle est la nature exacte de la bles­sure de Rafa. J’ai entendu dire que c’était une déchi­rure du muscle abdo­minal, mais je ne sais pas lequel. Je me suis déchiré un muscle oblique du côté gauche lors du match contre Fritz. Il est clair qu’il est extrê­me­ment diffi­cile de jouer dans ces condi­tions, mais tout dépend de l’en­droit exact où se trouve la déchi­rure. Personnellement, c’est au moment de servir que j’ai eu le plus mal. Avec mon physio­thé­ra­peute Uli, nous avons réussi à gérer la situa­tion de manière à me permettre de jouer. Même si cela semble fou, je me suis senti mieux au fur et à mesure que le temps passait. Une IRM a montré que la déchi­rure s’était agrandie, mais nous avons réussi à endormir la douleur – je ne la ressen­tais pas pendant les matches, ce qui m’a permis d’aller jusqu’au bout. Les bles­sures sont le pire ennemi de tout athlète. Je donne beau­coup de crédit à Nadal pour la façon dont il s’est battu et a gagné ce match de quart de finale avec cette bles­sure. C’est lui qui connaît le mieux son corps, donc la déci­sion de conti­nuer ou non lui reve­nait toujours. »