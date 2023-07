Quelques fois, les caméras dissi­mu­lées dans le stade permettent d’en savoir un peu plus que les confé­rences de presse souvent très aseptisées.

Il est vrai qu’il était évident que le Serbe, lors de son match face à Thompson, avait quelques fois eu des gestes qui en disaient long sur son rapport au public londonien.

Il faut aussi préciser que Thompson avec son jeu d’at­taque méri­tait un vrai soutien tant il a fait preuve de créa­ti­vité et de pugnacité.

Sweet moment captured between @DjokerNole and his kids follo­wing his win today. Tara's smile as she hands him the teddy bear is too cute. Bless them 🙏❤️ Translations welcome ! (The conver­sa­tion conti­nues after they cross back to CC)