Comme le veut la tradi­tion à Wimbledon, le tenant du titre Novak Djokovic a ouvert le bal sur le Centre Court ce lundi. Et sans surprise, il a assuré l’es­sen­tiel pour son premier match depuis son 23e sacre en Grand Chelem à Roland‐Garros le 11 juin dernier.

La première semaine fait en quelque sorte office de tournoi de prépa­ra­tion pour le Serbe. Opposé à l’Argentin Pedro Cachin (68e) lors de ce 1er tour, Nole mettait logi­que­ment un peu de temps à prendre ses marques. Approximatif et breaké dès son deuxième jeu de service, il plon­geait la tête dans sa serviette pendant une minute au chan­ge­ment de côté, sans doute pour retrouver la concen­tra­tion et le calme nécessaires.

Invaincu depuis 2017 à Wimbledon et depuis 2013 sur le Centre Court, Djokovic ne pouvait être inquiété par un Cachin pour­tant valeu­reux. Il affi­chait rapi­de­ment une supé­rio­rité évidente. Juste et appliqué, il faisait le travail et la course en tête. Et il bouclait la partie dans un tie‐break, son exer­cice préféré du moment.

A noter qu’il est égale­ment apparu très détendu lorsque la partie a été inter­rompue pendant un long moment, à la fin du premier set, dans l’at­tente que le gazon sèche.

Novak Djokovic réussit donc son entrée en matière et s’im­pose en trois sets 6–3, 6–3, 7–6(4), en 2 heure et 14 minutes. Il pour­suivra sa montée en régime au 2e tour contre Jordan Thompson, tombeur en cinq sets de Brandon Nakashima après avoir été mené deux sets à zéro.