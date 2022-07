Impressionnant ce vendredi face à Cameron Norrie en demi‐finale de Wimbledon malgré un début de match manqué, Novak Djokovic s’est qualifié pour la 32e finale en Grand Chelem de sa carrière.

Il dépasse ainsi Roger Federer et ses 31 finales et prend deux longueurs d’avance sur Rafael Nadal. En revanche, il va devoir encore batailler pour devenir celui qui a disputé le plus de finale en Majeur, hommes et femmes confondus. Chris Evert (34) domine ce clas­se­ment devant Serena Williams (33) et le duo Martina Navratilova – Novak Djokovic (32).