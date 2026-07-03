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Djokovic dévoile son plus grand regret : « Ça m’a vrai­ment fait mal. Je ne suis qu’un être humain »

Par
Laurent Trupiano
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Tout au long de sa carrière, Novak Djokovic a souvent eu du mal à conquérir le cœur du grand public. Longtemps comparé à Roger Federer et Rafael Nadal, le Serbe a parfois souf­fert d’une image moins popu­laire, malgré un palmarès exceptionnel.

Interrogé par Quotidien pendant Roland‐Garros sur ses plus grands regrets, le cham­pion serbe est revenu sur la percep­tion qu’ont certaines personnes de lui. Il a notam­ment évoqué son impli­ca­tion dans la créa­tion de la PTPA, une asso­cia­tion destinée à mieux défendre les inté­rêts des joueurs.

  • Journaliste : « Quelle est la plus grande idée fausse à votre sujet ? » 
  • Novak Djokovic : « Certaines personnes pensent que j’ai des moti­va­tions cachées et que je fais les choses par intérêt personnel en ce qui concerne mes acti­vités en dehors du court de tennis. Rien de tout cela n’est vrai. »
  • Journaliste : « Est‐ce que cela vous dérange ? »
  • Novak Djokovic : « Oui, ça me dérange. J’en ai souf­fert. Par exemple, en 2020, j’ai contribué à créer la PTPA dans le but d’aider les joueurs moins bien classés qui n’ont pas les mêmes oppor­tu­nités que moi et de nombreux autres joueurs de tête. Mais les récits étaient diffé­rents de mes inten­tions. Ça m’a vrai­ment fait mal. Je ne suis qu’un être humain »

Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 09:57

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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