Tout au long de sa carrière, Novak Djokovic a souvent eu du mal à conquérir le cœur du grand public. Longtemps comparé à Roger Federer et Rafael Nadal, le Serbe a parfois souffert d’une image moins populaire, malgré un palmarès exceptionnel.
Interrogé par Quotidien pendant Roland‐Garros sur ses plus grands regrets, le champion serbe est revenu sur la perception qu’ont certaines personnes de lui. Il a notamment évoqué son implication dans la création de la PTPA, une association destinée à mieux défendre les intérêts des joueurs.
- Journaliste : « Quelle est la plus grande idée fausse à votre sujet ? »
- Novak Djokovic : « Certaines personnes pensent que j’ai des motivations cachées et que je fais les choses par intérêt personnel en ce qui concerne mes activités en dehors du court de tennis. Rien de tout cela n’est vrai. »
- Journaliste : « Est‐ce que cela vous dérange ? »
- Novak Djokovic : « Oui, ça me dérange. J’en ai souffert. Par exemple, en 2020, j’ai contribué à créer la PTPA dans le but d’aider les joueurs moins bien classés qui n’ont pas les mêmes opportunités que moi et de nombreux autres joueurs de tête. Mais les récits étaient différents de mes intentions. Ça m’a vraiment fait mal. Je ne suis qu’un être humain »
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 09:57