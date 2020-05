Lors de son live avec Gustavo Kuerten, Novak Djokovic a expliqué avec beaucoup de précisions comment il était parvenu en 2018 à surmonter beaucoup de frustrations et ce même s’il revenait de blessure.

Il en aussi profiter pour remercier le Brésilien qu’il avait rencontré sous la Tour Eiffel juste avant Roland-Garros et qui lui avait donné des précieux conseils : « Guga, je me souviens de tout, et de ce double que l’on avait fait ensemble sous la Tour Eiffel. Je me rappelle aussi que tu m’avais dit de ne pas me presser, de rester dans mes routines, d’avancer tranquillement et que cela allait revenir. Je dois dire que c’était aussi ce que mon team me disait mais j’étais un peu nerveux. J’avais perdu au premier tour à Indian Wells, à Miami, je n’étais pas vraiment dans une bonne période. D’un côté j’acceptais le plan proposé par mon staff, mais de l’autre mon égo me disait, mais pourquoi tu devrais attendre aussi longtemps, tu es capable d’aller plus vite. En fait, avec le recul, je sais maintenant que j’étais surtout trop impatient. Et puis à Roland-Garros, je parviens à atteindre les quarts de finale sans être flamboyant. Sur herbe, j’atteins la finale du Queen’s et là je me dis qu’il y a peut-être une carte à jouer à Londres alors qu’au départ notre plan cette année là était bien de viser l’US Open plutôt que Wimbledon qui arrivait trop tôt. »