Malgré un léger contre­temps au moment de conclure, Novak Djokovic a déroulé face à son compa­triote Miomir Kecmanovic au troi­sième tour de Wimbledon : 6–3, 6–0, 6–4, en 1h50 de jeu.

Tout sourire lors de l’in­ter­view sur le court, le Serbe a de nouveau expliqué sa célé­bra­tion après ses victoires depuis le début du tournoi.

« Il y a une chanson, ma fille la chante en ce moment. C’est une petite tradi­tion que nous avons main­te­nant, alors j’es­père qu’elle perdu­rera ici à Wimbledon. Montre‐nous chérie », a lancé l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, avant que sa fille ne fasse une démonstration.

Celebrating with the ones who matter the most ♥️



We’ve got another Djokovic cele­bra­tion to add to the list – and his daughter Tara gave Centre Court a fantastic demons­tra­tion 😁#Wimbledon pic.twitter.com/YMN0uYumF5