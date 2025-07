Sèchement battu par Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon, Novak Djokovic est apparu très déçu en confé­rence de presse d’après match.

Diminué et désor­mais âge de 38 ans, le Serbe sait qu’il va devoir prendre des déci­sions impor­tantes ces prochains mois.

« Je viens de sortir du court donc c’est diffi­cile de mettre les choses en pers­pec­tive et de dire quel est le plan pour les prochains mois ou l’année à venir. J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour m’en­traîner et me préparer pour donner le meilleur de moi‐même lors des tour­nois du Grand Chelem. Je pense que, même si je n’ai pas gagné de Grand Chelem cette année ou l’année dernière, j’ai l’im­pres­sion de conti­nuer à jouer mon meilleur tennis en Majeurs. Ce sont les tour­nois qui m’in­té­ressent le plus à ce stade de ma carrière. Alors oui, je vais proba­ble­ment devoir tout revoir et voir avec mon équipe, avec ma famille, comment je veux procéder avec mon programme, où je veux être le plus perfor­mant et comment je veux m’entraîner. »