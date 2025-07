Lors de son match face au Français Alexandre Muller, ce mardi soir, à l’occasion du premier tour de Wimbledon, Novak Djokovic s’est direc­te­ment adressé à Judy Murray, la mère de son ancien rival et désor­mais ex‐entraîneur, présente dans la Royal Box du Centre Court.

« J’ai utilisé une tactique typique d’Andy sur ce point », a lancé l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

Djokovic chat­ting to Judy Murray (who is in the Royal Box) mid match.



« I used typical Andy Murray tactics in this point » 😅