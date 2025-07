Après la démons­tra­tion réalisée face à Dan Evans, le Serbe se dit en grande forme notam­ment s’il compare ses perfor­mances à l’an dernier où il était diminué par sa bles­sure au genou.

« Si je joue comme aujourd’hui, j’ai l’im­pres­sion d’avoir de très bonnes chances contre n’im­porte qui sur le Centre Court de Wimbledon, un court où je me sens peut‐être plus à l’aise que sur n’im­porte quel autre. La Rod Laver Arena et le Centre Court de Wimbledon sont les deux courts où j’ai le mieux performé tout au long de ma carrière. Je me sens en pleine forme physi­que­ment et menta­le­ment. En ce qui concerne mon jeu, je joue du mieux que je peux sur cette surface »