Pour la toute dernière fois de son histoire, Wimbledon a vécu son dernier « Middle Sunday » et va vivre son ultime « Manic Monday ». En effet, à partir de 2022, il n’y aura plus de pause le dimanche, créant une vraie rupture avec les tradi­tions et l’histoire du tournoi.

Ce lundi 5 juillet, tous les quali­fiés pour les huitièmes de finale seront donc en piste et, sans surprise, Novak Djokovic et Roger Federer évolue­ront sur le Centre Court tout comme la talen­tueuse Cori Gauff, opposée à l’an­cien lauréate Angelique Kerber. On notera le choc entre Barty et Krejcikova chez les dames et celui entre Zverev et Auger‐Aliassime chez les messieurs.

Un très beau programme en perspective.

