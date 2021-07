Après les quarts de finale dames ce mardi, place aux quarts de finale chez les messieurs où les irré­duc­tibles Novak Djokovic et Roger Federer seront encore au rendez‐vous. Évidemment programmés sur le Centre Court avec le numéro 1 mondial en première rota­tion, on retrou­vera les duels entre Khachanov et Shapovalov et celui entre Berrettini et Auger‐Aliassime sur le n°1.

Retrouvez le programme complet de la journée de mercredi à Wimbledon ci‐dessous :

Centre Court – À partir de 14h30, heure française

Court n°1 – À partir de 14h, heure française