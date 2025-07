En confé­rence de presse, le Serbe n’était pas abattu. Il sait d’où vient le souci surtout face des joueurs du calibre de Jannik Sinner.

« Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une mauvaise fortune. C’est juste l’âge. L’usure du corps. J’ai beau prendre soin de mon corps, la réalité me frappe depuis un an et demi comme jamais aupa­ra­vant, pour être honnête. C’est diffi­cile pour moi de l’ac­cepter parce que j’ai l’im­pres­sion que lorsque je suis frais et en forme, je peux encore jouer du très bon tennis. Je l’ai prouvé cette année. Jouer au meilleur des cinq matchs, en parti­cu­lier cette année, a été un véri­table combat pour moi sur le plan physique. Plus le tournoi se prolonge, plus ma condi­tion physique se dégrade. J’ai atteint les demi‐finales de tous les chelems cette année. Je dois jouer contre Sinner ou Alcaraz. Ces gars‐là sont en forme, jeunes, affûtés. J’ai l’im­pres­sion d’aborder le match avec le réser­voir à moitié vide. Ce n’est pas possible de gagner le match comme ça. C’est comme ça. C’est une de ces choses qu’il faut accepter et embrasser d’une certaine manière. Il faut faire avec la réalité telle qu’elle est et essayer d’en tirer le meilleur parti »