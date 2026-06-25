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Djokovic et Sinner privi­lé­giés et heureux comme des gosses pour leur premier entraî­ne­ment sur le Centre Court

Par
Thomas S
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Novak Djokovic et Jannik Sinner pouvaient avoir le sourire.

En tant qu’an­ciens vain­queurs de Wimbledon, le Serbe, sept fois lauréat sur le gazon londo­nien, et l’Italien, tenant du titre, ont eu l’hon­neur ce jeudi de s’en­traîner pendant quelques minutes sur le gazon flam­bant neuf du Centre Court. 

Un immense privi­lège réservé à seule­ment quelques joueurs depuis 2022. 

Publié le jeudi 25 juin 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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