Novak Djokovic et Jannik Sinner pouvaient avoir le sourire.
En tant qu’anciens vainqueurs de Wimbledon, le Serbe, sept fois lauréat sur le gazon londonien, et l’Italien, tenant du titre, ont eu l’honneur ce jeudi de s’entraîner pendant quelques minutes sur le gazon flambant neuf du Centre Court.
Sinner & Djokovic all smiles practicing together ! 😎— janniksin archive (@sinnervideos) June 25, 2026
📲 Wimbledon pic.twitter.com/EOxl26zOBm
Un immense privilège réservé à seulement quelques joueurs depuis 2022.
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 16:16