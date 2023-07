S’il avait réussi à valider sa victoire contre Stanislas Wawrinka avant le couvre feu instauré à 23h, Novak Djokovic n’a pas eu le temps de conclure contre Hubert Hurkacz en huitièmes de finale dimanche soir (le match a été inter­rompu à deux sets zéro pour Nole). Il a dû revenir sur le court lundi pour finir le travail, fina­le­ment en quatre sets.

En confé­rence de presse, le quadruple tenant du titre à Wimbledon a forcé­ment été inter­rogé sur la program­ma­tion, qui fait beau­coup parler cette année.

« Deuxième match en quatre jours où le couvre‐feu a suspendu le match jusqu’au lende­main. Les matches sur gazon durent plus long­temps. Wimbledon devrait‐il recon­si­dérer le début du match à 13h30 sur le Centre Court ? », lui a demandé un journaliste.

« Je pense que oui. Je suis d’ac­cord avec cela. Évidemment, le couvre‐feu est proba­ble­ment quelque chose de beau­coup plus diffi­cile à changer, je comprends, à cause de la commu­nauté et de la zone rési­den­tielle dans laquelle nous nous trou­vons. Je pense que les matches pour­raient être repoussés au moins pour commencer à 12h00. Je pense que cela ferait une diffé­rence », a répondu Djokovic.

Le message est passé.