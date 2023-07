Si Novak Djokovic avait remporté 20 de ses 26 confron­ta­tions contre Stanislas Wawrinka, ce dernier tenait au tête au Serbe en Grand Chelem (4 partout). Les temps ont certes changé mais retrou­vailles entre ces deux légendes du jeu faisaient saliver. D’autant qu’elles se défiaient pour la première fois sur gazon.

« Vous l’avez vu jouer ? Donnez‐moi une faiblesse. C’est le joueur parfait. Tout est si propre, il joue le coup parfait au bon moment. Je ne sais pas si je peux le battre », décla­rait Stan en confé­rence de presse. Il s’at­ten­dait à un match extrê­me­ment compliqué. Mais ses réac­tions pendant la partie montrent quand même un certain écoeu­re­ment face au niveau de jeu affiché par Djokovic ce soir, sous le toit du Centre Court.

Impérial au service, l’homme aux 23 titres du Grand Chelem rappe­lait égale­ment (si néces­saire) qu’il était le meilleur relan­ceur du monde. Les points se suivaient et se ressem­blaient. Installé dans l’échange, Wawrinka finis­sait presque toujours par exploser sous la pres­sion du Djoker.

Djokovic n’avait pas de temps à perdre. Ses fameuses gifles de coups droits croisés non plus. Wawrinka s’ac­cro­chait, lâchait ses coups en fin de match mais Novak voyait l’heure tourner et bouclait la partie juste avant le couvre‐feu, dans un nouveau tie‐break remporté, s’évi­tant ainsi de revenir jouer samedi : 6–3, 6–1, 7–6(5), en 2h09 de jeu.

Arrivé sans tournoi de prépa­ra­tion avant Wimbledon, Djokovic est déjà réglé à la fin de cette première semaine. En parti­cu­lier sur le Centre Court où il reste, pour rappel, invaincu depuis dix longues années. Il affron­tera Hubert Hurkacz en huitièmes de finale.