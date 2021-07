Présent pendant de longues minutes en confé­rence de presse ce mercredi suite à sa 10e quali­fi­ca­tion en demi‐finales de Wimbledon, Novak Djokovic s’est exprimé dans sa langue natale sur la program­ma­tion des matchs. Et le numéro 1 mondial a quand même reconnu que Roger Federer aurait pu évoluer au moins une fois sur le court n°1 afin de laisser la place aux jeunes qui n’ont pas encore connu l’am­biance et l’at­mo­sphère du Centre Court. Une déci­sion liée à l’in­cer­ti­tude sur la retraite du Suisse, qui pour­rait peut‐être ne plus revenir au All England Club en tant que joueur.

« Tout va bien pour moi en terme de program­ma­tion. J’ai l’ha­bi­tude de jouer au moins un match sur le court n°1. Habituellement, lorsque Federer et Nadal sont dans le tableau, c’est aussi le cas. Pour mon quart de finale, j’ai demandé à jouer le premier match sur le Court Central. Roger Federer a joué tous ses matchs sur le Central jusqu’à présent, ce n’est pas grave. C’est la déci­sion de l’or­ga­ni­sa­tion. Aurait‐il dû jouer sur le court n° pour que certains jeunes, comme Berrettini, aient la chance de jouer sur Central ? Oui, proba­ble­ment. Mais c’est leur déci­sion, car on ne sait pas si Roger reviendra l’année prochaine. »