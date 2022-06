En confé­rence de presse après sa victoire en quatre sets au 1er tour contre Soonwoo Kwon, Novak Djokovic a été inter­rogé sur Roger Federer, le grand absent, parmi d’autres, de cette édition 2022 de Wimbledon. Le Serbe a eu des mots très élogieux pour son rival, très impor­tant pour sa progres­sion personnelle.

« Roger, tout comme Rafa, est une personne qui m’a influencé pour devenir le joueur de tennis que je suis aujourd’hui. Plus que quiconque. Les meilleurs matchs à Wimbledon, je les ai joués contre lui. La finale de 2019, et les finales de 2014 et 2015. La même chose m’ar­rive avec Nadal. Quand j’entre sur le terrain pour l’af­fronter, je sens que ce n’est pas n’im­porte quel match. Roger sur le gazon ou Rafa sur la terre battue. Les affronter sur ces surfaces est le plus grand défi de ce sport », a affirmé Nole, opposé à Thanasi Kokkinakis au 2e tour.