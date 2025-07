Alors que certains joueurs se sont plaints de la lenteur du gazon cette année, à l’image de Denis Shapovalov, Novak Djokovic a partagé une réflexion très inté­res­sante en confé­rence de presse sur la surface et la qualité des balles, souvent remise en question.

« Honnêtement, c’est proba­ble­ment la plus grande diffé­rence que je remarque par rapport à il y a 10 ou 15 ans. Ce sont les balles. Les balles utili­sées ici à Wimbledon sont de bonne qualité, mais elles s’af­faissent plus rapi­de­ment que celles que nous utili­sions il y a 10 ou 15 ans. Je ne sais pas si cela est lié à la fabri­ca­tion des balles ou si quelque chose a changé sur place. Je ne pense pas que ce soit le gazon. Je pense que la prépa­ra­tion des courts en gazon à Wimbledon est toujours la même. Je pense que ce sont simple­ment les balles qui ralen­tissent le jeu. Cela permet aux joueurs dont le jeu est basé sur la ligne de fond, qui jouent avec beau­coup d’ef­fets, de bien jouer, d’ob­tenir de bons résul­tats et de remporter des victoires ici à Wimbledon ou dans d’autres tour­nois sur gazon, ce qui n’était peut‐être pas le cas aupa­ra­vant. Le gazon reste néan­moins la surface la plus rapide dans notre sport. On marque encore beau­coup plus de points, des points gratuits, sur le premier service. Si vous servez bien, vous êtes toujours récompensé. »