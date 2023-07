En confé­rence de presse après sa défaite en finale de Wimbledon, sa première sur le Centre Court depuis dix ans (!), Novak Djokovic a fait une décla­ra­tion très forte au sujet de Carlos Alcaraz, le compa­rant même au Big 3 dont il fait partie avec Roger Federer et Rafael Nadal.

« Beaucoup de gens disent qu’on retrouve dans son jeu quelque chose de Roger, Rafa et moi et je suis assez d’ac­cord. En gros, il a pris le meilleur de nous trois. Il a cette rési­lience et cette matu­rité éton­nante chez quel­qu’un de 20 ans. Il a cette comba­ti­vité, cette compé­ti­ti­vité très espa­gnole, une incroyable défense qu’on pouvait aussi retrouver chez Rafa. Son revers à deux mains a des simi­li­tudes avec le mien. Un revers à deux mains, une grosse défense, la capa­cité d’adap­ta­tion, je dirais que ce furent mes forces ces dernières années et il les a aussi. Honnêtement, je n’ai jamais affronté quel­qu’un comme lui. Roger et Rafa avaient leurs forces et leurs faiblesses propres. Carlos est un joueur très complet. Et je pense vrai­ment que c’est sa faculté d’adap­ta­tion qui lui permettra d’avoir une longue carrière et d’être victo­rieux sur toutes les surfaces. »