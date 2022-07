Hier, le Serbe a évité de justesse le fameux couvre feu de 23H qui l’au­rait obligé à revenir ce lundi sur le court central pour terminer son duel. Une situa­tion liée à des horaires de program­ma­tion trop tardifs alors même qu’il n’y a plus beau­coup de matchs à jouer. Novak est donc monté au créneau lors de sa confé­rence de presse pour que les choses bougent.

« Nous savons que Wimbledon respecte toujours la tradi­tion, c’est pour­quoi les heures de début des deux épreuves prin­ci­pales n’ont pas été modi­fiées depuis de nombreuses années, même si j’ai entendu certaines personnes parler de l’op­tion de changer les horaires. Honnêtement, je ne vois pas pour­quoi on ne pour­rait pas commencer un peu plus tôt, surtout main­te­nant qu’il y a des inter­views sur le terrain, ce qui n’était pas le cas il y a quelques années. De plus, si vous êtes programmé dernier poste, vous savez que vous allez proba­ble­ment finir à l’in­té­rieur, ce qui change les condi­tions, le style de jeu et la façon dont vous vous déplacez »