Le Serbe monte en puis­sance, il trouve ses marques. Hier, le plus impres­sion­nant c’était le senti­ment de flui­dité que son jeu dégageait

« J’aime l’ex­pres­sion « vintage » que vous venez d’uti­liser car ça me ramène aux plus beaux jours, mais oui, évidem­ment, vous vous sentez très heureux et satis­fait, et comblé sur le court, quand vous jouez comme ça. Et quand vous êtes dans ce momentum, et que vous menez deux manches à rien avec le break, il se passe des trucs comme quand j’ai breaké pour mener 5–2, à savoir disputer un des meilleurs jeux de retours que j’ai réussi depuis long­temps. J’ai joué à fond mes coups en étant plus relax, avec moins de tension, sans trop penser. C’était chouette de jouer un autre match indoor à Wimbledon, mais j’ai hâte de jouer en exté­rieur, main­te­nant, j’es­père au prochain tour (contre Arthur Rinderknech, vendredi) »







