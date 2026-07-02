Le Serbe monte en puissance, il trouve ses marques. Hier, le plus impressionnant c’était le sentiment de fluidité que son jeu dégageait
« J’aime l’expression « vintage » que vous venez d’utiliser car ça me ramène aux plus beaux jours, mais oui, évidemment, vous vous sentez très heureux et satisfait, et comblé sur le court, quand vous jouez comme ça. Et quand vous êtes dans ce momentum, et que vous menez deux manches à rien avec le break, il se passe des trucs comme quand j’ai breaké pour mener 5–2, à savoir disputer un des meilleurs jeux de retours que j’ai réussi depuis longtemps. J’ai joué à fond mes coups en étant plus relax, avec moins de tension, sans trop penser. C’était chouette de jouer un autre match indoor à Wimbledon, mais j’ai hâte de jouer en extérieur, maintenant, j’espère au prochain tour (contre Arthur Rinderknech, vendredi) »
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 08:25