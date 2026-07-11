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Djokovic, impres­sionné par Sinner : « Depuis qu’il a changé sa tech­nique, ce coup est une devenu une arme incroyable dans son jeu »

Par
Thomas S
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Invité à décor­ti­quer sa défaite en trois sets face à Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon, Novak Djokovic a tenu à insister sur un secteur du jeu dans lequel l’ac­tuel numéro 1 mondial a énor­mé­ment progressé : le service. 

« C’est très diffi­cile de lire son service, c’est devenu une arme incroyable ces deux dernières années depuis qu’il a changé sa tech­nique. On ne peut pas atta­quer sa première balle. On peut essayer de la lire, de la bloquer, de la remettre dans le terrain. Sa seconde balle rebondit aussi très profon­dé­ment dans le carré, avec beau­coup de rota­tion. Et il enchaîne avec un premier coup agressif. Si votre retour est trop court, vous vous retrouvez à nouveau sur la défensive. »

Publié le samedi 11 juillet 2026 à 12:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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