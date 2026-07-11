Invité à décortiquer sa défaite en trois sets face à Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon, Novak Djokovic a tenu à insister sur un secteur du jeu dans lequel l’actuel numéro 1 mondial a énormément progressé : le service.
« C’est très difficile de lire son service, c’est devenu une arme incroyable ces deux dernières années depuis qu’il a changé sa technique. On ne peut pas attaquer sa première balle. On peut essayer de la lire, de la bloquer, de la remettre dans le terrain. Sa seconde balle rebondit aussi très profondément dans le carré, avec beaucoup de rotation. Et il enchaîne avec un premier coup agressif. Si votre retour est trop court, vous vous retrouvez à nouveau sur la défensive. »
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 12:31