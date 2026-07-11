Invité à décor­ti­quer sa défaite en trois sets face à Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon, Novak Djokovic a tenu à insister sur un secteur du jeu dans lequel l’ac­tuel numéro 1 mondial a énor­mé­ment progressé : le service.

« C’est très diffi­cile de lire son service, c’est devenu une arme incroyable ces deux dernières années depuis qu’il a changé sa tech­nique. On ne peut pas atta­quer sa première balle. On peut essayer de la lire, de la bloquer, de la remettre dans le terrain. Sa seconde balle rebondit aussi très profon­dé­ment dans le carré, avec beau­coup de rota­tion. Et il enchaîne avec un premier coup agressif. Si votre retour est trop court, vous vous retrouvez à nouveau sur la défensive. »