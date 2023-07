Lors de sa confé­rence de presse après sa victoire face à Stan Wawrinka au 3e tour de Wimbledon vendredi soir, Novak Djokovic, inter­rogé sur son poids et son élas­ti­cité, a déclaré qu’il se sentait parfai­te­ment en phase avec son corps, ce qui n’a pas toujours été le cas durant sa carrière.

« Ça va être diffi­cile pour moi de devenir plus mince que je ne le suis déjà, ou que je ne l’étais il y a quelques années. Je suis passé par des phases où j’étais très, très mince. J’ai eu des problèmes d’es­tomac et j’ai dû y faire face. Je me sens très bien. Je pense que j’ai un poids optimal en ce moment. Je pense que c’est une chose très super­fi­cielle. Il y a telle­ment d’autres aspects que le poids corporel qui sont des facteurs plus impor­tants. Il faut combiner cela avec le dyna­misme, la puis­sance et la souplesse. Mais nous sommes tous diffé­rents. Nous avons tous des types de corps diffé­rents. J’ai toujours beau­coup travaillé ma flexi­bi­lité, depuis mon plus jeune âge. On m’a appris que c’était extrê­me­ment impor­tant, parce que c’est ce qui va me donner la longé­vité. Je me concentre beau­coup sur la préven­tion. Juste avant d’en­trer sur le terrain d’en­traî­ne­ment, je travaille beau­coup, plusieurs heures avant d’en­trer sur le terrain d’entraînement. »