Novak Djokovic n’est pas le premier à évoquer ce sujet mais cela n’a pas la même résonance lorsque c’est lui qui en parle. Interrogé sur la qualité des balles, le Serbe s’est montré clair et cela pourrait faire du bruit.
« J’ai eu pas mal de conversations avec des joueurs et leurs entraîneurs au cours des 12 derniers mois, lors de différents tournois, pour parler de balles. Nous sommes tous d’accord pour dire que depuis la COVID, quelque chose a changé. Les sites de production et de fabrication en Chine, qui approvisionnent pratiquement tous les grands fabricants de balles que nous utilisons sur le circuit, ont connu un changement. Cela ne fait aucun doute. Il y a un élément, quelque chose qui a changé et qui a influencé la façon dont la balle réagit aujourd’hui. Ces balles que nous utilisons sur le circuit, y compris dans les tournois du Grand Chelem, deviennent plus lentes. Leur vitesse moyenne était nettement plus lente qu’il y a 10 ou 15 ans, ce qui signifie que la part de marché n’est peut‐être plus aussi faible qu’auparavant. »
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 16:16