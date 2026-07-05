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Djokovic : « J’ai eu pas mal de conver­sa­tions avec des joueurs et leurs entraî­neurs au sujet des balles. Et nous sommes tous d’ac­cord sur une chose »

Par
Thomas S
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Novak Djokovic n’est pas le premier à évoquer ce sujet mais cela n’a pas la même réso­nance lorsque c’est lui qui en parle. Interrogé sur la qualité des balles, le Serbe s’est montré clair et cela pour­rait faire du bruit. 

« J’ai eu pas mal de conver­sa­tions avec des joueurs et leurs entraî­neurs au cours des 12 derniers mois, lors de diffé­rents tour­nois, pour parler de balles. Nous sommes tous d’accord pour dire que depuis la COVID, quelque chose a changé. Les sites de produc­tion et de fabri­ca­tion en Chine, qui appro­vi­sionnent prati­que­ment tous les grands fabri­cants de balles que nous utili­sons sur le circuit, ont connu un chan­ge­ment. Cela ne fait aucun doute. Il y a un élément, quelque chose qui a changé et qui a influencé la façon dont la balle réagit aujourd’hui. Ces balles que nous utili­sons sur le circuit, y compris dans les tour­nois du Grand Chelem, deviennent plus lentes. Leur vitesse moyenne était nette­ment plus lente qu’il y a 10 ou 15 ans, ce qui signifie que la part de marché n’est peut‐être plus aussi faible qu’auparavant. »

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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