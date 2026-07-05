Novak Djokovic n’est pas le premier à évoquer ce sujet mais cela n’a pas la même réso­nance lorsque c’est lui qui en parle. Interrogé sur la qualité des balles, le Serbe s’est montré clair et cela pour­rait faire du bruit.

« J’ai eu pas mal de conver­sa­tions avec des joueurs et leurs entraî­neurs au cours des 12 derniers mois, lors de diffé­rents tour­nois, pour parler de balles. Nous sommes tous d’accord pour dire que depuis la COVID, quelque chose a changé. Les sites de produc­tion et de fabri­ca­tion en Chine, qui appro­vi­sionnent prati­que­ment tous les grands fabri­cants de balles que nous utili­sons sur le circuit, ont connu un chan­ge­ment. Cela ne fait aucun doute. Il y a un élément, quelque chose qui a changé et qui a influencé la façon dont la balle réagit aujourd’hui. Ces balles que nous utili­sons sur le circuit, y compris dans les tour­nois du Grand Chelem, deviennent plus lentes. Leur vitesse moyenne était nette­ment plus lente qu’il y a 10 ou 15 ans, ce qui signifie que la part de marché n’est peut‐être plus aussi faible qu’auparavant. »