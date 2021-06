En confé­rence de presse, le numéro 1 mondial est revenu sur sa perfor­mance et notam­ment sur la qualité de son service : « Cela a proba­ble­ment été l’une des meilleures perfor­mances que j’ai eues avec mon service. Je pense avoir égalé le record que j’avais depuis le début de l’année en Australie, quand j’ai aussi réussi 25 as en quatre sets. Le gazon est la surface la plus rapide de notre sport et cela aide beau­coup à obtenir des points gratuits avec ce premier service » a explique le Serbe.

Concernant le match en lui même, Novak a expliqué qu’é­vi­dem­ment après la perte surprise du premier set, il fallait réagir : « J’ai évidem­ment élevé la qualité et le niveau de mon tennis dès le deuxième set. J’ai senti que j’avais les choses sous contrôle »