En confé­rence de presse, Novak Djokovic est revenu sur sa perfor­mance et notam­ment au sujet de sa remontée alors qu’il était mené deux sets à zéro.

« J’ai toujours cru que je pour­rais revenir. Je sais que j’ai une certaine expé­rience qui peut m’aider à être effi­cace dans ces situa­tions. Je n’ai pas eu de problème physique ou autre, il s’agis­sait de changer la dyna­mique posi­tive en ma faveur. J’ai senti que le début du troi­sième set était vital, il était primor­dial d’es­sayer de prendre son service rapi­de­ment et de prendre un bon départ. Et c’est ce qui s’est passé. J’avais l’im­pres­sion que Sinner n’avait rien à perdre avant le match, mais il avait beau­coup à perdre lors­qu’il menait deux sets à zéro. Je pouvais le sentir au niveau mental. Je suis sûr qu’il s’amé­lio­rera au fil du temps, car c’est un joueur fantas­tique, très profes­sionnel et dévoué à ce sport. Nous allons voir beau­coup de choses de sa part lors des grands tournois »