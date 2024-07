On le sait le blanc est de rigueur à Wimbledon, on se souvient tous de ce Wimbledon où Roger Federer avait joué un jour son premier tour avec des semelles rouges. Il avait été rattrapé par la patrouille et avait du bien sûr les changer contre un paire plus académique.

Hier, une des ques­tions qui stres­sait Novak était de savoir si sa genouillère grise allait être acceptée par les offi­ciels. Il est revenu sur cette péri­pétie en confé­rence qu’il tente en vain de résoudre.

« En fait, j’ai rencontré la prési­dente juste avant d’en­trer sur le court. Elle m’a levé le pouce, donc c’était bon. Bien sûr, nous avons vérifié les jours précé­dents si nous avions une permis­sion. Nous essayons de trouver une genouillère blanche, croyez‐moi. J’ai vu Frances Tiafoe jouer, il avait une manche noire. Gris, je pense que c’est peut‐être un peu mieux vers le blanc. Oui, je sais que ce n’est pas idéal. J’aime être tout blanc et j’aime respecter les règles. Mais j’ai obtenu la permis­sion. Je leur ai dit que je ferai de mon mieux pour le prochain match »