Lors de son média day, le numéro 1 mondial en mode « cool » a abordé plusieurs sujets comme celui de l’at­ti­tude à mettre en place pour éviter de se mettre une pres­sion trop impor­tante par rapport à tous les enjeux de ce tournoi : « Le plus grand défi est de rester dans le présent, de rester dans chaque instant quelles que soient les possi­bi­lités, les hypo­thèses et les diffé­rentes options qui existent. Pour moi, il y a toujours quelque chose en jeu, pour Rafa et Roger proba­ble­ment aussi, il s’agit de l’his­toire du tennis. Nous avons eu beau­coup de succès tous les trois, surtout en Grand Chelem, donc je comprends que les gens aiment débattre qui est le plus grand ou qui finira avec le plus de titres. Il se passe beau­coup de choses en dehors du terrain mais, une fois sur le terrain, j’es­saie d’ex­clure toutes ces distrac­tions, j’ai l’im­pres­sion que c’est quelque chose que j’ai réussi à faire au fil des ans, même si chacun aura son propre méca­nisme pour s’isoler de ceux‐là ques­tions. Ici à Wimbledon il va falloir que je le prenne au jour le jour, on verra jusqu’où j’irai ».