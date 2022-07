Après sa probante victoire face à Kecmanovic, le Serbe sait qu’il va donc jouer dimanche. En effet lors de cette édition 2022 ce sera la première fois de l’his­toire du tennis que le dimanche ne sera pas off. Interrogé à ce sujet et aussi à certaines tradi­tions qui perdurent au All England Club, Novak a livré son senti­ment. Des propos qui ne vont pas satis­faire les puristes.

« Je suis heureux que Wimbledon ait changé cette règle et que, doré­na­vant, nous jouions ce jour‐là. C’est assez éton­nant de voir comment ils changent les règles, alors qu’il s’agit d’un événe­ment très tradi­tionnel. Je pense que c’est bien qu’ils soient ouverts à certaines inno­va­tions. Aujourd’hui le port du blanc et l’ab­sence de publi­cité sont des choses très rares par exemple surtout dans le monde dans lequel on vit. Ce que je n’ac­cepte pas, c’est la possi­bi­lité de s’en­traîner sur le Court Central avant le début du tournoi. Je n’ai jamais pensé que quel­qu’un puisse fouler le gazon avant le cham­pion en titre »