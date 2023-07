Lors de sa confé­rence de presse, Novak Djokovic a clai­re­ment expliqué que ce n’est pas le niveau de ses adver­saires qui pouvaient changer la donne.

« En ce qui me concerne, je n’ai pas besoin de Carlos ou de qui que ce soit d’autre pour trouver ce supplé­ment d’énergie et de moti­va­tion lorsque j’aborde les tour­nois, car je sais que je dois gagner sept matches pour remporter un titre. Je sais que je dois gagner sept matches pour remporter un titre. Donc, quel que soit l’ad­ver­saire, cela ne fait aucune diffé­rence pour moi. Je dois faire ce que j’ai à faire. La majeure partie de mon atten­tion se concentre sur mon corps et mon esprit, sur mon jeu, en essayant de l’amener à un état optimal qui me permette de donner le meilleur de moi‐même à chaque match »