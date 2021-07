La déci­sion de Novak Djokovic de ne jouer que le double à Majorque la semaine avant Wimbledon s’avère payante. Certes, l’écart de deux petites semaines entre Roland‐Garros et le Grand Chelem sur gazon ne lui a pas laissé vrai­ment le choix. Mais le Serbe est déjà en demi‐finales, en n’ayant concédé qu’un petit set d’en­trée de tournoi contre Jack Draper. Le numéro 1 mondial, ultime favori de ce Wim’, est en pleine posses­sion de ses moyens.

« Je suis ravi de la façon dont je me sens et de la façon dont je frappe la balle. Je suis confiant. Je n’ai pas l’im­pres­sion d’avoir besoin de plus de temps de jeu sur cette surface. J’ai déjà beau­coup joué au tennis ces derniers mois. Je dirais que moins vous jouez et plus vous écono­misez d’énergie, mieux vous serez pour les gros matchs. Je me sens bien. J’ai glissé plusieurs fois, mais je ne me suis pas blessé et rien n’af­fecte mon jeu », a assuré Novak Djokovic. Denis Shapovalov est prévenu.