Novak Djokovic a connu une entrée en lice assez tran­quille, ce lundi au premier tour de Wimbledon, malgré la pluie qui a inter­rompu la rencontre pendant plus d’une heure le temps que l’herbe du Centre Court sèche.

S’il est apparu très détendu sur le court comme en témoigne la petite blague lancée à avec son équipe concer­nant la bonne méthode pour sécher le gazon, le tenant du titre a néan­moins reconnu en confé­rence de presse d’après match que la tension était toujours présente malgré son immense expérience.

« Les nerfs sont toujours là, bien sûr, parce que vous jouez devant un stade bondé sur l’un des courts de tennis les plus impor­tants au monde. Indépendamment du fait que j’ai eu tant d’ex­pé­rience, tant de matchs sur ce terrain, je me sens toujours nerveux. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai joué un match de tennis offi­ciel où que ce soit, en parti­cu­lier en Grand Chelem, où je n’ai ressenti aucune nervo­sité. C’est normal d’être nerveux. C’est juste une ques­tion de comment vous vous adaptez et concen­trez votre atten­tion sur votre productivité. »