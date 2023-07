En confé­rence de presse, Novak Djokovic s’est montré très élogieux envers Carlos Alcaraz qu’il retrou­vera sur le court à l’oc­ca­sion d’une finale extrê­me­ment allé­chante à Wimbledon ce dimanche.

« Ce sera sa première finale à Wimbledon. Il est très jeune, mais déjà extrê­me­ment régu­lier, même sur gazon désor­mais. Je ne pense pas que beau­coup de gens s’at­ten­daient à ce qu’il joue aussi bien sur cette surface, parce que son jeu s’est construit et déve­loppé sur terre battue ou du dur plus lent. Mais il a cette capa­cité à s’adapter aux surfaces et aux défis que lui proposent ses adver­saires. C’est une grande qualité, ç’a été une de mes grandes forces tout au long de ma carrière. Il le fait très tôt dans la sienne. Bravo à lui. C’est un joueur incroyable, un super mec en dehors du court. Il se comporte très bien, il respecte l’his­toire du sport, il respecte tout le monde. Son équipe, sa famille… Je l’ai un peu vu au Queen’s. Ici, il est très impres­sion­nant. Son jeu est déjà très effi­cace sur gazon. »