Alors qu’il tentera de revenir sur Federer et Nadal en rempor­tant son 20ème titre en Grand Chelem, le 6ème à Wimbledon, Novak s’est préparé pour cette échéance en pensant qu’il n’aura pas forcé­ment le soutien du public comme il l’a expliqué en confé­rence de presse : « Je ne suis pas certain d’avoir le public derrière moi, même si je l’es­père. Chaque cham­pion s’at­tend à cela surtout dans les grands matchs quand l’enjeu est impor­tant. Avoir les fans derrière vous est crucial car cela peut fait une grande diffé­rence. Quoi qu’il en soit, les gens aiment aussi voir quel­qu’un de nouveau qui n’est pas le favori bous­culer l’ordre établi. Après, je dois dire que j’es­père que le public britan­nique prendra aussi conscience de l’his­toire qui entoure ce duel, l’im­por­tance que peut signi­fier ma victoire. Au‐delà de tout ça, je vais devoir me concen­trer sur mon jeu et je dois dire que je suis aussi habitué main­te­nant à jouer sans être forcé­ment soutenu par toute la foule d’un stade »