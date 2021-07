Vainqueur en trois sets de Denis Kudla, le numéro 1 mondial n’a pas été aussi perfor­mant que depuis le début du tournoi notam­ment au service.

Du coup, en confé­rence de presse, sans en faire trop, le Serbe a insisté sur le fait qu’il n’était pas vrai­ment satis­fait de sa pres­ta­tion : « Le match a été plus serré que l’in­dique le score. C’est seule­ment lorsque j’ai marqué 4 jeux de suite que j’ai pu enfin prendre le dessus et que j’ai commencé à me sentir mieux. Mais ce bon passage ne doit pas effacer les autres et il est vrai que je ne suis pas satis­fait de la façon dont j’ai joué. Mon service n’a pas fonc­tionné, je n’avais pas un bon rythme. Mais l’idée n’est pas de parler trop des aspects néga­tifs car cela n’est pas une bonne atti­tude. Je sais évidem­ment que je peux livrer une bien meilleure copie qu’au­jourd’hui et c’est ce que je veux réaliser au prochain tour » a expliqué Novak.

En 8ème de finale, le Serbe affron­tera le surpre­nant Chilien Garin, spécia­liste de la terre et qui s’éclate sur ce gazon dont tout le monde explique qu’il est très lent.