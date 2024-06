A l’issue de sa séance d’en­trai­ne­ment, Djokovic a bien voulu répondre à quelques ques­tions auprès des médias présents et notam­ment de la BBC. Relax, la voix claire, le Serbe a clai­re­ment expliqué avec préci­sion où il en était et il espè­rait pouvoir aller.

« Je ne suis pas venu pour disputer seule­ment quelques tours. Je vais jouer si j’en suis capable. Mais je ne peux pas savoir à l’avance si je serai vrai­ment à cent pour cent de mes capa­cités et ce qui peut se passer après le premier ou le second match. Je vais me contenter de vivre cela jour après jour. Je pren­drai une déci­sion en fonc­tion de mon ressenti, et des conseils pris auprès de mon team, basés sur des obser­va­tions faites ici quatre. Si je peux jouer au plus près de mon maximum, ou à mon maximum, alors je dispu­terai cette compé­ti­tion. Sinon, je lais­serai à quel­qu’un d’autre la chance de s’aligner.