A l’issue de son match assez diffi­cile face au 277ème mondial : Jakob Fearnley (6−3, 6–4, 5–7, 7–5), le Serbe a expliqué où il en était physiquement.

« Je ne suis toujours pas là où je veux être, je suis encore un peu en retard pour certaines balles où que je ne suis géné­ra­le­ment bien placé. C’est le secteur où je dois progresser le plus. Plus je reste long­temps dans ce tournoi, plus grandes sont mes chances que ma mobi­lité s’amé­liore. C’est dans les premiers tours que j’ai encore tendance à être un peu rouillé au niveau de la mobi­lité, c’est ce que j’ai ressenti aujourd’hui. Je n’ai pas peur de me blesser à nouveau au genou, je n’ai ni le temps ni l’énergie d’y penser et je n’y pense pas »