Novak Djokovic n’est plus qu’à deux victoires d’un 8e sacre à Wimbledon, syno­nyme de 24e titre en Grand Chelem. La prochain obstacle en demies se nomme Jannik Sinner et il lui avait posé des problèmes lors d’un quart de finale marquant en 2022. Le Serbe s’était en effet imposé en cinq sets après avoir été mené deux manches à rien.

Lorsqu’un jour­na­liste lui a demandé s’il se consi­dé­rait comme le favori, Djokovic a répondu sans langue de bois.

« Je ne veux pas paraître arro­gant, mais bien sûr que je me consi­dère comme le favori. À en juger par les résul­tats que j’ai obtenus au cours de ma carrière ici, les quatre précé­dentes éditions de Wimbledon que j’ai rempor­tées et les autres demi‐finales que j’ai atteintes, je me consi­dère comme le favori, oui », a lâché Nole après sa victoire contre Andrey Rublev mardi.