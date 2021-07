Après s’être exprimé sur le court à propos de ses rivaux Federer et Nadal, Novak Djokovic s’est présenté en confé­rence de presse avec un énorme senti­ment de satis­fac­tion après avoir remporté son 20e titre du grand Chelem à Wimbledon. Extraits.

« Je me suis senti plus nerveux que d’ha­bi­tude. J’ai ressenti un soula­ge­ment après le premier set. Pas bon que je l’aie perdu, mais je voulais juste en finir et commencer à me lancer dans le match. Je savais que son service était le plus gros obstacle, mais une fois que je suis entré dans les échanges, j’ai senti que j’au­rais le dessus. D’il y a 15 ans à aujourd’hui, je me suis amélioré dans tous les aspects du jeu, et aussi du côté mental. Le point culmi­nant de mon amélio­ra­tion est la capa­cité à faire face à la pres­sion. L’âge n’est qu’un chiffre, je ne me sens pas vieux. Je sens que je suis un joueur aussi complet que je ne l’ai jamais été. Je sens que je suis le meilleur, c’est pour­quoi je parle avec confiance de gagner des Chelems, etc. Le débat GOAT ne dépend pas de moi, et le tennis a telle­ment changé au fil des époques. J’ai proba­ble­ment commencé à croire il y a 2–3 ans que je pouvais rattraper mon retard sur les Grand Chelems »