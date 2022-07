Novak Djokovic avait les traits tirés après sa victoire ce dimanche. Il faut dire que se succès arrive après un début d’année terrible et un Roland‐Garros raté. Maintenant le plus compliqué sera bien de pouvoir se fixer un calen­drier. Mais le Serbe ne veut pas pour l’ins­tant sans soucier plus que cela comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Je suis en vacances. Je ne sais pas si je vais jouer un tournoi prochai­ne­ment ou non. Je vais me reposer pendant les deux prochaines semaines, car le tournoi a été très diffi­cile et assez épui­sant. J’attendrai si de bonnes nouvelles arrivent des États‐Unis, car j’ai­me­rais vrai­ment y aller. aime­rais jouer quelques tour­nois avant l’US Open. Si ce n’est pas le cas, je dois voir quel sera le calen­drier. Je ne ressens aucune pres­sion ni aucun besoin de jouer un certain programme. J’ai l’ex­ploit d’avoir été numéro un mondial pendant le plus grand nombre de semaines, ce pour quoi j’ai travaillé très dur et qui est très diffi­cile à battre »