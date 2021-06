Après sa pres­ta­tion parfaite du jour, Novak Djokovic était forcé­ment très positif dans ses décla­ra­tions. Il est le grand favori de ce Wimbledon 2021. Il est pour le moment impres­sion­nant. Il sera dur à battre et en plus, il a appris de ses erreurs du passé. Le Serbe assure qu’il va se servir de sa défaite en 2016 au 3e tour à Londres, alors qu’il avait aussi triomphé à l’Open d’Australie et à Roland‐Garros.

« J’ai dit lors de la première confé­rence de presse du tournoi que je vais essayer d’ap­prendre de l’ex­pé­rience que j’ai eue en 2016, quand j’ai réussi à gagner les deux premiers Grands Chelems de l’année et je suis venu ici en me sentant bien. Puis j’ai perdu au troi­sième tour à un joueur fantas­tique comme Querrey qui joue très bien sur gazon. Ce jour‐là, je me sentais un peu diffé­rent, peut‐être un peu moins à fond. Je ne voudrais pas dire démo­tivé car jouer à Wimbledon est toujours un rêve pour tout joueur, mais c’est vrai que ce jour‐là je me sentais un peu diffé­rent. Maintenant, je suis un joueur tota­le­ment diffé­rent, plus sage et plus expé­ri­menté. Je suis au troi­sième tour et il y a encore un long chemin à parcourir », a confié le numéro 1 mondial. Il sera opposé à l’Américain Denis Kudla (114e mondial) au prochain tour.