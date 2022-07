Chaque fois que Novak Djokovic fait un geste, certains y voient tout de suite une forme de provo­ca­tion. Alors, forcé­ment, quand le Serbe envoie un baiser à la foule pendant son match face à Cameron Norrie alors qu’il est chahuté par le public, les réseaux s’enflamment.

💪 Send them kisses Nole 😘 😘 pic.twitter.com/AXBPdnPr0u — 𝚗𝚒𝚌𝚔. A⑨ (@NoleLondon) July 8, 2022

Logiquement en confé­rence de presse, la première ques­tion posée consiste à avoir une expli­ca­tion sur ce geste inhabituel.

Et là, Djokovic éteint l’in­cendie avec un sourire qui en dit long sur ce qu’il pense : « Non non, ce n’était pas un troll, j’en­voyais des baisers à quel­qu’un qui m’encourageait »