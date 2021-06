Avec ce succès, le Serbe est donc à 19 titres du Grand Chelem. Il sera le favori et le « tenant » du titre à Wimbledon. Cette édition sera d’au­tant plus « cruciale » que le numéro 1 mondial pourra alors revenir à la hauteur de Federer et Nadal avec 20 unités. Si Novak joue au même niveau que lors de ses quinze jours à Roland‐Garros, il sera diffi­cile de le surpasser. Comme pour cette édition de Roland‐Garros, le tirage au sort donnera déjà quelques informations.